Как влияет стресс на представителей разного пола: узнайте на бесплатной онлайн-лекции от Safety Park

3 июля международный образовательный центр Safety Park проведет бесплатную онлайн-лекцию на тему "Пол и гендер. Особенности, которые стоит учитывать. Интерсекс"

Зарегистрироваться на нее может каждый желающий старше 18 лет по ссылке.

Спикером выступит Виктор Комаренко - сооснователь и руководитель исследовательского и образовательного направлений компании Beehiveor, которая специализируется на создании нейротехнологичных решений для изучения и прогнозирования поведения.

"В современном обществе остро ставится вопрос равенства прав и свобод женщин и мужчин. Иногда, в дискуссиях на эту тему, участники переходят грань между такими понятиями как "пол" и "гендер". Этим порождаются очередные недопонимания. В качестве аргументов используются сомнительные, стереотипные тезисы о мужчинах и женщинах, навязанные историей, культурой, религией, политической конъюнктурой или вовсе предрассудками. Или наоборот, не желают замечать и признавать различия между представителями разного пола. На вебинаре 3 июля добавим больше определенности в эти дискуссии, акцентировав внимание на биологических аспектах пола", - рассказывают организаторы лекции.

Во время двухчасовой лекции слушатели узнают:

1. Как функционирует мозг мужчины и женщины?

2. Половые различия строения головного мозга женщин и мужчин;

3. Чем пол отличается от гендера?

4. Этапы формирования пола и факторы, на них влияющие;

5. Сексуальная ориентация - это собственный выбор или решение природы?

6. Интерсекс-люди и транссексуалы - что между ними общего?

7. Бывают ли женские и мужские стратегии решения задач, или это стереотипы?

8. Как влияет стресс на представителей разного пола?

9. Когнитивные функции у женщин и мужчин; существует ли "девичья память"?

Напомним, что образовательный центр Safety Park учит украинцев лучших мировых практик и инструментов защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности. Бесплатные лекции центр проводит раз в неделю, а следить за новыми лекциями можно на страницах в Facebook и Instagram.

Генеральный партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: "Информатор Киев", "РБК-Украина", "Апостроф", "Джем ФМ", "Киев Автомобильный", "Шкільний світ" и European Business Association.

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