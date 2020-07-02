Як впливає стрес на представників різної статі: дізнайтесь на безкоштовній онлайн-лекції від Safety Park

3 липня міжнародний освітній центр Safety Park проведе безкоштовну онлайн-лекцію на тему "Стать та гендер. Особливості, на які варто зважати. Інтерсекс"

Зареєструватися на неї може кожний охочий віком від 18 років за посиланням

Спікером виступить Віктор Комаренко - співзасновник і керівник дослідницького та освітнього напрямків компанії Beehiveor, яка спеціалізується на створенні нейротехнологічних рішень для вивчення та прогнозування поведінки.

"У сучасному суспільстві гостро ставиться питання рівності прав і свобод жінок та чоловіків. Часом, у дискусіях на цю тему, учасники переходять грань між такими поняттями як "стать" і "гендер". Цим породжуються чергові непорозуміння. У якості аргументів використовуються сумнівні, стереотипні тези про чоловіків і жінок, нав’язані історією, культурою, релігією, політичною кон’юктурою чи й зовсім забобонами. Чи навпаки, не бажають помічати та визнавати відмінності між представниками різної статі. На вебінарі 3 липня додамо більше визначеності у ці дискусії, акцентувавши увагу на біологічні аспекти статі", - розповідають організатори лекції.

Під час двогодинної лекції слухачі дізнаються:

1. Як функціонує мозок чоловіка і жінки?

2. Статеві відмінності будови головного мозку жінок і чоловіків;

3. Чим стать відрізняється від гендеру?

4. Етапи формування статі і фактори, що на них впливають;

5. Сексуальна орієнтація - це власний вибір чи рішення природи?

6. Інтерсекс-люди і транссексуали - що між ними спільного?

7. Чи бувають жіночі і чоловічі стратегії вирішення задач, чи це стереотипи?

8. Як впливає стрес на представників різної статі?

9. Когнітивні функції у жінок і чоловіків; чи існує "дівоча пам'ять"?

Нагадаємо, що освітній центр Safety Park навчає українців найкращих світових практик та інструментів захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки. Безкоштовні онлайн-лекції центр проводить раз на тиждень, а слідкувати за новими лекціями можна на сторінках у Facebook та Instagram.

Генеральний партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнери - Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: "Інформатор Київ", "РБК-Україна", "Апостроф", "Джем ФМ", "Київ Автомобільний", "Шкільний світ" та European Business Association.

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