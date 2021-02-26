Власти Великобритании закрывают фонд жены Пинчука

Регистрационная палата Великобритании приняла решение о прекращении работы Фонда Елены Пинчук "АнтиСПИД" (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation).
Соответствующее решение обнародовано еще 15 декабря 2020 года.
Решение обнародовано на сайте британского правительственной регистрационной палаты Companies House.
"Регистратор компаний уведомляет о том, что компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца от даты, указанной выше (15 декабря 2020 г. - ред)", - говорится в сообщении регистратора.
После роспуска фонда, все имущество и права, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, будет передано в собственность британской короны.
Основанием для прекращения работы Фонда стало заявление его владельца Елены Пинчук и директора Ольги Рудневой от 7 и 8 декабря 2020 года.
Учредитель и директор Фонда обратились к местным властям с просьбой исключить фонд из британского реестра.
Причины такого решения в декабрьской заявке владельца не указаны.
Согласно последней обнародованной финансовой отчетности фонда, его доход за 2018 год составил 38,9 тыс. долларов, за 2017 - 50,9 тыс. долларов.
Напомним, фонд "АнтиСПИД" Елены Пинчук был учрежден в Лондоне в октябре 2010 года. В Украине благотворительная организация "Фонд Елены Пинчук" зарегистрирована еще в 2003 год. Ее учредителями указаны олигарх Виктор Пинчук, его жена Елена Пинчук и Михаил Туманов.
С 2016 года основной бизнес Виктора Пинчука компания "Интерпайп" находится в сложном финансовом положении после введения Россией пошлин на ввоз железнодорожных колес из Украины.
В 2016 году "Интерпайп" допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. В 2019 года компания реструктуризировала долги на 1,4 млрд долл, переконвертировав их в новые 6-летние бонды на 560 млн.