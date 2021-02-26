Влада Великобританії закриває фонд дружини Пінчука

"Реєстратор компаній повідомляє про те, що компанія буде виключена з реєстру та ліквідована не менш ніж через 2 місяці від дати, зазначеної вище (15 грудня 2020 р. - ред)", - йдеться в повідомленні реєстратора.

Після розпуску фонду, все майно та майнові права, в тому числі що знаходяться в його довірчому управлінні, буде передано у власність британської корони.

Підставою для припинення роботи Фонду стала заява його власника Олени Пінчук та директора Ольги Руднєвої від 7 і 8 грудня 2020 року.

Засновник і директор Фонду звернулися до місцевої влади з проханням виключити фонд з британського реєстру.

Причини такого рішення грудневої заявкою власника не зазначені.

Згідно з останньою оприлюдненої фінансової звітності фонду, його дохід за 2018 рік склав 38,9 тис. доларів, за 2017 - 50,9 тис. доларів.