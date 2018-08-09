Власти Великобритании приветствуют решение США о новых санкциях против РФ

В МИД отметили, что провокационное поведение РФ не останется без ответа

Правительство Великобритании приветствует решение США о введении новых санкций в отношении России из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил представитель британского Министерства иностранных дел, передает Euronews.

В МИД отметили, что таким образом РФ послан однозначный месседж, что ее провокационное и безрассудное поведение не останется без ответа.

"Великобритания приветствует решение нашего американского союзника. Сильный международный ответ на использование химического оружия на улицах Солсбери направляет России однозначный месседж, что ее провокационное и безрассудное поведение не останется без ответа", - отметили в министерстве.

Напомним, как писало РБК-Украина, Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против РФ из-за отравления Скрипалей. Новые санкции вступят в силу 22 августа 2018 года.

Указано, что санкции касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Великобритания обвинила в отравлении Россию. Вместе с тем, РФ отрицает любую причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".