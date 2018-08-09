Влада Британії привітала рішення США про нові санкції проти РФ

У МЗС зазначили, що провокаційна поведінка РФ не залишиться без відповіді

Уряд Великобританії вітає рішення Сполучених Штатів про запровадження нових санкцій щодо Росії через отруєння у Солсбері колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це заявив речник британського Міністерства закордонних справ, передає Euronews.

У МЗС зазначили, що таким чином РФ надіслано однозначний мессидж, що її провокативна й нерозсудлива поведінка не залишиться без відповіді.

"Велика Британія вітає рішення нашого американського союзника. Сильна міжнародна відповідь на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері надсилає Росії однозначний мессидж, що її провокативна й нерозсудлива поведінка не залишиться без відповіді", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів. Нові санкції набудуть чинності 22 серпня 2018 року.

Вказано, що санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі й ті, що використовуються в авіаційній галузі.

У Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Британія звинуватила в отруєнні Росію. Разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".