UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В случае вторжения РФ. Власти Украины готовы ликвидировать данные на серверах в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах и переноса конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано в случае вторжения РФ в столицу.

Об этом заявил зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Politico.

По его словам, даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона "может перемещаться в новые места, сохранять данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных".

Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, после оккупации Россией Крыма, рассказал Жора. По его словам, эта мера затруднила проникновение в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как, к примеру, пенсионные выплаты.

В случае вторжения украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим учетным записям", добавил Жора. Также украинские власти разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и передаче копий данных на резервные позиции.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, после провокации Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских.

Отметим, президент России Владимир Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияУкраина