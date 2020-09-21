ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власти США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2"

Автор: Максим Зайченко

Власти Соединенных Штатов Америки работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2". Таким образом в США планируют помешать окончанию строительства газопровода.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию Bild.

Он также выразил надежду, что правительство Германии откажется от российского газопровода, глядя на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным. Или из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа", - сказал Помпео.

Самые читаемые новости

Напомним, ранее Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить "Северный поток-2".

Также сообщалось, что за отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку.

Отметим, Навального отравили в Сибири ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к инциденту мог быть причастен Кремль.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2