Власти США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2"

Власти Соединенных Штатов Америки работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2". Таким образом в США планируют помешать окончанию строительства газопровода.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию Bild.

Он также выразил надежду, что правительство Германии откажется от российского газопровода, глядя на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным. Или из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа", - сказал Помпео.

Напомним, ранее Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить "Северный поток-2".

Также сообщалось, что за отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку.

Отметим, Навального отравили в Сибири ядом класса "Новичок". Международное сообщество считает, что к инциденту мог быть причастен Кремль.