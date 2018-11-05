Влада штату Джорджія звинувачуює демократів у спробах вплинути на вибори

Фото: Брайан Кемп (twitter.com/BrianKempGA)

У керівництві штату заявили, що пов'язані з Демократичною партією хакери намагалися зламати виборчу систему

В офісі держсекретаря штату Джорджія Брайана Кемпа повідомили, що почали проводити розслідування, яке пов'язане зі спробою Демократичної партії зламати систему реєстрації виборців перед виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомлення про можливу атаку з'явилося за два дні до початку голосування, де жителі штату Джорджія будуть обирати губернатора. Претендентами на цей пост є представник Республіканської партії Брайан Кемп і демократ Стейсі Абрамс. У штабі Абрамса вже категорично спростували свою причетність до можливого злочину.

Раніше Демократична партія вже звинувачувала Кемпа в тому, що він використовував службове положення для просування своєї кандидатури. Тепер вони вважають, що така заява республіканця є черговою спробою партії зберегти свою владу в штаті.

Представник штабу Кемпа Райан Мехоуні повідомив, що такими діями демократи намагалися порушити закон, бо відчули, що можуть програти. Також він заявив, що спроба злому була невдалою і особисті дані користувачів залишилися недоторканими.

Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердили, що отримали повідомлення про розслідуванні влади штату Джорджія цього інциденту, але не стали давати ніяких коментарів. Також від коментарів відмовилися і в ФБР.

Нагадаємо, Twitter видалив більше 10 тис. акаунтів за заклики не голосувати на проміжних виборах в США. Заклики були опубліковані нібито від імені демократів, однак представники партії спростували свою причетність до публікації таких повідомлень та повідомили про це Twitter.