Власти Северной Кореи взорвали десять блокпостов в пограничной зоне

Фото: КНДР взорвала десять блокпостов (South Korea Defense Ministry)

Сеул также обязался уничтожить аналогичное количество охранных пунктов

Власти Северной Кореи (КНДР) в ночь на вторник подорвали десять блокпостов в демилитаризованной зоне у границы с Южной Кореей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Как известно, Южная Корея и КНДР заключили в этом году соглашение, согласно которому Сеул обязался уничтожить аналогичное количество охранных пунктов. Стороны должны сохранить по одному такому пункту, которые будут выполнять роль объектов, имеющих историческую ценность.

Также соглашение предусматривает полное разоружение демилитаризованной зоны, совместный поиск останков жертв Корейской войны, а также создание воздушных, морских и сухопутных буферных зон.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная и Южная Корея приступили к процессу демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами.

КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.