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Влада Північної Кореї підірвала десять блокпостів у прикордонній зоні

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 13:45
Влада Північної Кореї підірвала десять блокпостів у прикордонній зоні
Фото: КНДР розірвала десять блокпостів (South Korea Defense Ministry)

Сеул також зобов'язався знищити аналогічну кількість охоронних пунктів

Влада Північної Кореї (КНДР) в ніч на вівторок підірвала десять блокпостів в демілітаризованій зоні біля кордону з Південною Кореєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap з посиланням на південнокорейське міністерство оборони.

Як відомо, Південна Корея і КНДР уклали в цьому році угоду, згідно з якою Сеул зобов'язався знищити аналогічну кількість охоронних пунктів. Сторони повинні зберегти по одному такому пункту, які будуть виконувати роль об'єктів, що мають історичну цінність.

Також угода передбачає повне роззброєння демілітаризованої зони, спільний пошук останків жертв Корейської війни, а також створення повітряних, морських і сухопутних буферних зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна і Південна Корея приступили до процесу демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленої кордоні між двома країнами.

КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрової кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

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