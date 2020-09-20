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Власти России считают "выгодным" кредит для Беларуси в 1,5 млрд долларов

Москва, Воскресенье 20 сентября 2020 14:56
Власти России считают "выгодным" кредит для Беларуси в 1,5 млрд долларов
Фото: Антон Силуанов (rbc.ru)
Автор: Максим Зайченко

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что взаимосвязь России и Беларуси такова, что предоставление кредита в 1,5 миллиарда долларов выгодно для двух стран. По его словам, кредит поддержит и белорусскую, и российскую экономику.

Об этом Силуанов сказал в эфире телеканала "Россия 1", передают "Вести".

"Безусловно, мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - заявил он.

Силуанов обосновал предоставление кредита Беларуси в трудное для России время связанностью экономик обеих стран.

"Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", - пояснил глава российского Минфина.

Напомним, Россия предоставит кредит Беларуси в размере 1,5 млрд долларов в упрощенном порядке. Такое решение приняла Государственная дума России.

У Путина заявляют, что РФ предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.

Подробнее о кредите Путина Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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