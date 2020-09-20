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Влада Росії вважає "вигідним" кредит для Білорусі в 1,5 млрд доларів

Москва, Неділя 20 вересня 2020 14:56
Влада Росії вважає "вигідним" кредит для Білорусі в 1,5 млрд доларів
Фото: Антон Силуанов (rbc.ru)
Автор: Максим Зайченко

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що взаємозв'язок Росії та Білорусі такий, що надання кредиту в 1,5 мільярда доларів вигідно для двох країн. За його словами, кредит підтримає і білоруську, і російську економіку.

Про це Силуанов сказав в ефірі телеканалу "Росія 1", передають "Вести".

"Безумовно, ми підтримуємо і білоруську економіку, і на російську економіку, тому що забезпечуються розрахунки перед російськими постачальниками, не буде жодних затримок в оплаті. Тут обопільний інтерес", - заявив він.

Силуанов обґрунтував надання кредиту Білорусі у важкий для Росії час зв'язаністю економік обох країн.

"Ми чуємо, що деякі говорять, навіщо в складній для Росії ситуації давати ще кредити закордонним країнам. В такому випадку це наш дуже близький торговий, економічний партнер. Це і замовлення для наших підприємств, це зайнятість на наших підприємствах", - пояснив глава російського Мінфіну.

Нагадаємо, Росія надасть кредит Білорусі у розмірі 1,5 млрд доларів у спрощеному порядку. Таке рішення прийняла Державна дума Росії.

У Путіна заявляють, що Росія надасть Білорусі кредит без додаткових політичних умов.

Детальніше про кредит Путіна Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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