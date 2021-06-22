Власти России прорабатывают программу вживления микрокомпьютеров в мозг

В России разрабатывают новую федеральную программу, которую одобрил президент Владимир Путин. Она позволит людям с помощью вживленных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать от них информацию.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на содержание программы .

Документ, в котором представлено содержание программы, был разработан Российской академией наук (РАН) и МГУ, еще в марте его одобрил президент Владимир Путин, пишет газета. Проработкой программы займутся премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента РФ Антон Вайно.

Программа носит название "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" и рассчитана на период до 2029 года.

Напомним, в Украине решили внедрять технологии будущего и в одной из львовских стоматологий собираются поставить аппарат, который будет считывать данные с чипов под кожей человека.

Позже владелец клиники признался, что это шутка и в Украине пока нет такой технологии. Однако чипирование уже начали использовать в других странах.