Влада Росії опрацьовує програму імплантації мікрокомп'ютерів в мозок

У Росії розробляють нову федеральну програму, яку схвалив президент Володимир Путін. Вона дозволить людям за допомогою імплантованих в мозок мікрокомп'ютерів управляти зовнішніми пристроями і отримувати від них інформацію.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на зміст програми .

Для її розробки при Міносвіти створена спеціальна робоча група.

Програма носить назву" мозок, здоров'я, інтелект, інновації " і розрахована на період до 2029 року.

Документ, в якому представлено зміст програми, був розроблений Російською академією наук (РАН) і МДУ, ще в березні його схвалив президент Володимир Путін, пише газета. Опрацюванням програми займуться прем'єр-міністр Михайло Мішустін і глава Адміністрації президента Антон Вайно.

На програму планується виділити 54 млрд руб.передбачається, що кошти надійдуть з нацпроектів "Наука", "Демографія", "Охорона Здоров'я", "продуктивність праці та підтримка зайнятості" і "цифрова економіка".

Проект знаходиться в стадії початкового опрацювання.