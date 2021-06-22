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Влада Росії опрацьовує програму імплантації мікрокомп'ютерів в мозок

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Москва, Вівторок 22 червня 2021 05:09
Влада Росії опрацьовує програму імплантації мікрокомп'ютерів в мозок Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

У Росії розробляють нову федеральну програму, яку схвалив президент Володимир Путін. Вона дозволить людям за допомогою імплантованих в мозок мікрокомп'ютерів управляти зовнішніми пристроями і отримувати від них інформацію.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на зміст програми.

Для її розробки при Міносвіти створена спеціальна робоча група.

Програма носить назву" мозок, здоров'я, інтелект, інновації " і розрахована на період до 2029 року.

Документ, в якому представлено зміст програми, був розроблений Російською академією наук (РАН) і МДУ, ще в березні його схвалив президент Володимир Путін, пише газета. Опрацюванням програми займуться прем'єр-міністр Михайло Мішустін і глава Адміністрації президента Антон Вайно.

На програму планується виділити 54 млрд руб.передбачається, що кошти надійдуть з нацпроектів "Наука", "Демографія", "Охорона Здоров'я", "продуктивність праці та підтримка зайнятості" і "цифрова економіка".

Проект знаходиться в стадії початкового опрацювання.

Нагадаємо, в Україні вирішили впроваджувати технології майбутнього і в одній з львівських стоматологій збираються поставити апарат, який буде зчитувати дані з чіпів під шкірою людини.

Пізніше власник клініки зізнався, що це жарт і в Україні поки немає такої технології. Однак чіпування вже почали використовувати в інших країнах.

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