Власти РФ заявили о замедлении работы Twitter и пригрозили его заблокировать

Российские власти заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента. Роскмонадзор также пригрозил блокировкой в случае "продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона".

Роскомнадзор утверждает, что Twitter в период с 2017 года не удаляет контент, "склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Там заявили, что направили свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований "об удалении противоправных ссылок и публикаций".

"По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков). Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор внес Twitter "в перечень угроз".

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.

В Роскмонадзоре также добавили, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования российского закона, "меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены".