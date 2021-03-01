Россия хочет оштрафовать Twitter на 100 тысяч долларов

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства. Он хочет оштрафовать соцсеть на 100 тысяч долларов.

"Twitter злостно нарушает российское законодательство... С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материалов с запрещенной информацией", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о призывах к суициду, порнографических изображениях несовершеннолетних, а также способах изготовления и употребления наркотиков.

Роскомнадзор предупредил соцсеть Twitter о штрафе в размере от 800 тысяч (10,8 тысячи долларов) до 8 млн рублей (100,8 тысячи долларов). За повторное нарушение грозит штраф до 20% совокупной годовой выручки компании.