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Власти Японии призвали эвакуировать более 300 тысяч семей из-за сильных ливней

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Япония, Суббота 10 июля 2021 07:59
Власти Японии призвали эвакуировать более 300 тысяч семей из-за сильных ливней Фото: власти Японии просят три префектуры эвакуировать тысячи семей из-за ливней (cdn-japantimes.com)
Автор: Артур Родивилов

Из-за сильных ливней японские власти посоветовали эвакуироваться примерно 360 тыс. семей. Объявлен самый высокий уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

В трех юго-западных префектурах - Каогшима, Миядзаки и Кумамото - объявлено чрезвычайное положение.Так, для 240 тыс. домохозяйств был объявлен пятый уровень опасности. Позднее власти посоветовали покинуть свои дома еще 120 тыс. семей.

Ранее в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек. По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в префектуре Канагава - 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков.

В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью Восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.

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