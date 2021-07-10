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Влада Японії закликала евакуювати понад 300 тисяч сімей через сильні зливи

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Японія, Субота 10 липня 2021 07:59
Влада Японії закликала евакуювати понад 300 тисяч сімей через сильні зливи Фото: влада Японії просить три префектури евакуювати тисячі сімей через зливи (cdn-japantimes.com)
Автор: Артур Родивилов

Через сильні зливи японська влада порадила евакуюватися приблизно 360 тис. сімей. Оголошено найвищий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

У трьох південно-західних префектурах - Каогшіма, Міядзакі і Кумамото - оголошено надзвичайний стан.Так, для 240 тис. домогосподарств був оголошений п'ятий рівень небезпеки. Пізніше влада порадила покинути свої будинки ще 120 тис. сімей.

Раніше у Японії через потужний зсув постраждали 20 людей. За оцінками метеорологів, за три дні в префектурі Сідзуока випало близько 550 міліметрів опадів, в префектурі Канагава - 780 міліметрів, що перевищило місячний рівень опадів.

В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.

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