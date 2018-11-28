У власти нет плана действий на 30 дней военного положения, - Бондарь

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

По словам Бондаря, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась

У власти нет плана действий на 30 дней военного положения. Такое мнение высказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата.

По словам народного депутата, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась.

"Мы отказались участвовать в этом театре. Мы не услышали от власти ответа на ключевой вопрос: для чего? Какие первоочередные шаги планируются на эти 30 дней? Разрываем ли мы дипломатические, транспортные, торговые и другие отношения с РФ? Что делать в случае реакции России на объявление военного положения? Какие специальные экономические меры безопасности и резервы готовим? Что будет с валютным курсом? Каковы перспективы получения транша МВФ в случае ВС? Насколько реальна военная угроза? Что даст военное положение на территории 10 областей? Наша депутатская группа "Партия "Відродження" за почти сутки так и не получила от власти ответов на эти и другие вопросы. Поэтому существует одно предположение: сначала была попытка перенести выборы, а после провала состоялась вторая попытка, чтобы найти выход из пикантной ситуации. Я честно выступил и заявил о нашей позиции, и мы ее выдержали!", – пишет Бондарь.

Ранее Рада поддержала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Сегодня глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект. Таким образом, закон передан на подпись главе государства Петру Порошенко.