ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

У власти нет плана действий на 30 дней военного положения, - Бондарь

Новости » Политика    28.11.2018 - 10:37
У власти нет плана действий на 30 дней военного положения, - Бондарь
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

По словам Бондаря, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась

У власти нет плана действий на 30 дней военного положения. Такое мнение высказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата.

По словам народного депутата, не было смысла поддерживать решение, цель которого не объяснялась.

"Мы отказались участвовать в этом театре. Мы не услышали от власти ответа на ключевой вопрос: для чего? Какие первоочередные шаги планируются на эти 30 дней? Разрываем ли мы дипломатические, транспортные, торговые и другие отношения с РФ? Что делать в случае реакции России на объявление военного положения? Какие специальные экономические меры безопасности и резервы готовим? Что будет с валютным курсом? Каковы перспективы получения транша МВФ в случае ВС? Насколько реальна военная угроза? Что даст военное положение на территории 10 областей? Наша депутатская группа "Партия "Відродження" за почти сутки так и не получила от власти ответов на эти и другие вопросы. Поэтому существует одно предположение: сначала была попытка перенести выборы, а после провала состоялась вторая попытка, чтобы найти выход из пикантной ситуации. Я честно выступил и заявил о нашей позиции, и мы ее выдержали!", – пишет Бондарь.

Ранее Рада поддержала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Сегодня глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект. Таким образом, закон передан на подпись главе государства Петру Порошенко.

Парубий подписал закон о введении военного положения Военное положение на Донбассе не повлияет на мирных жителей, - Наев
Новости Украины военное положениеПартия "Видродження"Виктор Бондарь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь