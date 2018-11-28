У влади немає плану дій на 30 днів воєнного стану, - Бондар

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, не було сенсу підтримувати рішення, мета якого не пояснювалася

У влади немає плану дій на 30 днів воєнного стану. Таку думку висловив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата.

За словами народного депутата, не було сенсу підтримувати рішення, мета якого не пояснювалася.

"Ми відмовилися брати участь у цьому театрі. Ми не почули від влади відповіді на ключове питання: для чого? Які першочергові кроки плануються на ці 30 днів? Чи розриваємо ми дипломатичні, транспортні, торговельні та інші відносини з РФ? Що робити у випадку реакції Росії на оголошення воєнного стану? Які спеціальні економічні заходи безпеки і резерви готуємо? Що буде з валютним курсом? Які перспективи отримання траншу МВФ у разі ВС? Наскільки реальна військова загроза? Що дасть воєнний стан на території 10 областей? Наша депутатська група "Партія "Відродження" за майже добу так і не отримала від влади відповіді на ці та інші питання. Тому існує одне припущення: спочатку була спроба перенести вибори, а після провалу відбулася друга спроба, щоб знайти вихід із пікантної ситуації. Я чесно виступив і заявив про нашу позицію, і ми її витримали!", – пише Бондар.

Раніше Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану. За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Сьогодні голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект. Таким чином, закон переданий на підпис главі держави Петру Порошенку.