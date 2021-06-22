ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Власти" оккупированного Крыма выступили за 100% вакцинацию работников сферы услуг

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 13:02
"Власти" оккупированного Крыма выступили за 100% вакцинацию работников сферы услуг Фото: в Крыму выступили за вакцинацию всех работников сферы услуг (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Оккупационные "власти" Крыма рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в "указ" "главы республики" о режиме повышенной готовности.

Об этом пишут "РИА Новости".

В "документе" рекомендуется руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против коронавирусной инфекции.

Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.

Ранее сообщалось, что российские власти считают, что люди, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и не имеют иммунитета, представляют угрозу для окружающих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Вакцинация
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью