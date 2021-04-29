Власти Нидерландов подтвердили, что Евровидение-2021 в Роттердаме пройдет со зрителями
Правительство Нидерландов подтвердило, что в зал во время проведения конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме будут допущены зрители. Их число ограничат 3,5 тысячами.
Об этом сообщило издание Algeemen Dagblad.
Отмечается, что на девять выступлений с 17 по 22 мая - шесть репетиций, два полуфинала и финал - одновременно впустят не более 3,5 тысячи зрителей. Кабинет министров страны дал на это разрешение. Однако это решение может быть изменено, если количество больных коронавирусом резко вырастет.
В организационном комитете песенного конкурса напомнили, что билеты на шоу доступны только тем, кто приобрел их в 2020 году. “Широкой публичной продажи не будет", - уточнили организаторы.
Ранее организаторы Евровидения-2021 заявили, что допустят зрителей в зал во время проведения песенного конкурса. Все они должны будут соблюдать карантинные нормы.
Напомним, Евровидение 2021 состоится в этом году несмотря на пандемию коронавируса.
РБК-Украина писало, что группа Go_A, которая будет представлять Украину, выйдет на сцену в первом полуфинале 18 мая под номером 15.