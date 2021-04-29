ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада Нідерландів підтвердила, що Євробачення-2021 в Роттердамі пройде з глядачами

Новость на русском → Амстердам, Четвер 29 квітня 2021 21:48
Влада Нідерландів підтвердила, що Євробачення-2021 в Роттердамі пройде з глядачами Фото: Євробачення-2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів підтвердив, що в зал під час проведення конкурсу Євробачення-2021 в Роттердамі будуть допущені глядачі. Їх число обмежать 3,5 тисячами.

Про це повідомило видання Algeemen Dagblad.

Відзначається, що на дев'ять виступів з 17 по 22 травня - шість репетицій, два півфінали і фінал - одночасно впустять не більше 3,5 тисячі глядачів. Кабінет міністрів країни дав на це дозвіл. Однак це рішення може бути змінено, якщо кількість хворих коронавірусом різко зросте.

В організаційному комітеті пісенного конкурсу нагадали, що квитки на шоу доступні тільки тим, хто придбав їх в 2020 році. "Широкій публічного продажу не буде", - уточнили організатори.

Раніше організатори Євробачення-2021 заявили, що допустять глядачів в зал під час проведення пісенного конкурсу. Всі вони повинні будуть дотримуватися карантинні норми.

Нагадаємо, Євробачення 2021 відбудеться в цьому році, незважаючи на пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що група Go_A, яка буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Нідерланди Євробачення
NEWS
В Україну завтра прибуде нова партія COVID-вакцини Sinоvac
В Україну завтра прибуде нова партія COVID-вакцини Sinоvac
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"