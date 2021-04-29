Влада Нідерландів підтвердила, що Євробачення-2021 в Роттердамі пройде з глядачами
Уряд Нідерландів підтвердив, що в зал під час проведення конкурсу Євробачення-2021 в Роттердамі будуть допущені глядачі. Їх число обмежать 3,5 тисячами.
Про це повідомило видання Algeemen Dagblad.
Відзначається, що на дев'ять виступів з 17 по 22 травня - шість репетицій, два півфінали і фінал - одночасно впустять не більше 3,5 тисячі глядачів. Кабінет міністрів країни дав на це дозвіл. Однак це рішення може бути змінено, якщо кількість хворих коронавірусом різко зросте.
В організаційному комітеті пісенного конкурсу нагадали, що квитки на шоу доступні тільки тим, хто придбав їх в 2020 році. "Широкій публічного продажу не буде", - уточнили організатори.
Раніше організатори Євробачення-2021 заявили, що допустять глядачів в зал під час проведення пісенного конкурсу. Всі вони повинні будуть дотримуватися карантинні норми.
Нагадаємо, Євробачення 2021 відбудеться в цьому році, незважаючи на пандемію коронавірусу.
РБК-Україна писало, що група Go_A, яка буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.