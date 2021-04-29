Влада Нідерландів підтвердила, що Євробачення-2021 в Роттердамі пройде з глядачами

Уряд Нідерландів підтвердив, що в зал під час проведення конкурсу Євробачення-2021 в Роттердамі будуть допущені глядачі . Їх число обмежать 3,5 тисячами.

Відзначається, що на дев'ять виступів з 17 по 22 травня - шість репетицій, два півфінали і фінал - одночасно впустять не більше 3,5 тисячі глядачів. Кабінет міністрів країни дав на це дозвіл. Однак це рішення може бути змінено, якщо кількість хворих коронавірусом різко зросте.

В організаційному комітеті пісенного конкурсу нагадали, що квитки на шоу доступні тільки тим, хто придбав їх в 2020 році. "Широкій публічного продажу не буде", - уточнили організатори.