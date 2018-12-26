Власти Ливана намерены подать жалобу на Израиль в Совбез ООН

Фото: Юсеф Финянос (nna-leb.gov.lb)

По мнению министра транспорта Ливана, из-за инцидента могли пострадать пассажиры гражданских самолетов в воздушном пространстве страны

Ливанские власти планируют направить жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с авиаударами Израиля по территории Сирии. Об этом заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

В частности, власти Ливана полагают, что Совбез ООН должен принять резолюцию, "которая защищает Ливан и его граждан".

"Было достигнуто соглашение о том, что Ливан должен подать срочную жалобу в Совет Безопасности против Израиля и принять резолюцию, которая защищает Ливан и его граждан", - написал Финянос.

Он подчеркнул, что обсудил ситуацию с главой ливанского правительства Саада Харири. Министр отметил, что гуманитарной катастрофы "чудом" удалось избежать. По его словам, из-за действий Израиля могли пострадать пассажиры гражданских самолетов в воздушном пространстве Ливана.

Напомним, 25 декабря сообщалось об уничтожении в Сирии нескольких воздушных целей силами ПВО страны. Агентство SANA писало, что атака была совершена с территории Ливана, при этом характер целей не уточнялся.

Кроме того, Times of Israel и пресс-служба армии обороны Израиля сообщали, что израильские системы ПВО нанесли удар по зенитной ракете, запущенной из Сирии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что его страна при необходимости готова расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск США.