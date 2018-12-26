Влада Лівану має намір подати скаргу на Ізраїль у Радбез ООН

Фото: Юсеф Фінянос (nna-leb.gov.lb)

На думку міністра транспорту Лівану, через інцидент могли постраждати пасажири цивільних літаків у повітряному просторі країни

Ліванська влада планує направити скаргу до Ради Безпеки ООН у зв'язку з авіаударами Ізраїлю по території Сирії. Про це заявив міністр громадських робіт і транспорту Лівану Юсеф Фінянос, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

Зокрема, влада Лівану вважає, що Радбез ООН має ухвалити резолюцію, "яка захищає Ліван і його громадян".

"Було досягнуто згоди про те, що Ліван повинен подати строкову скаргу до Ради Безпеки проти Ізраїлю і прийняти резолюцію, яка захищає Ліван і його громадян", - написав Фінянос.

Він підкреслив, що обговорив ситуацію з головою ліванського уряду Саада Харірі. Міністр зазначив, що гуманітарної катастрофи "дивом" вдалося уникнути. За його словами, через дії Ізраїлю могли постраждати пасажири цивільних літаків у повітряному просторі Лівану.

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялося про знищення у Сирії декількох повітряних цілей силами ППО країни. Агентство SANA писало, що атака була здійснена з території Лівану, при цьому характер цілей не уточнювався.

Крім того, Times of Israel і прес-служба армії оборони Ізраїлю повідомляли, що ізраїльські системи ППО завдали удару по зенітній ракеті, запущеній із Сирії. Постраждалих у результаті інциденту немає.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підкреслював, що його країна при необхідності готова розширити проведення військових операцій у Сирії після відходу військ США.