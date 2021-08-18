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"Власти" в Крыму заявили о дефиците лекарств

Автор: Анастасия Рокитна

Подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о дефиците лекарств на полуострове. Не хватает 339 лекарственных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

По его словам, на полуострове провели ревизию лекарственных препаратов.

"Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня. На сайте "Крым-Фармации" эта информация по наименованиям, по срокам доставки. Конечный срок - 1 октября", - сказал Аксенов.

Ранее российские власти призвали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с материковой части Украины.

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Крым