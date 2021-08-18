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"Влада" в Криму заявила про дефіцит ліків

Автор: Анастасія Рокитна

Підконтрольний Росії "голова" Криму Сергій Аксенов заявив про дефіцит ліків на півострові. Не вистачає 339 лікарських препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

За його словами, на півострові провели ревізію лікарських препаратів.

"Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. На сайті "Крим-Фармації" ця інформація за найменуваннями, за термінами доставки. Кінцевий термін - 1 жовтня", - сказав Аксенов.

Раніше російська влада закликала кримчан в умовах дефіциту ліків не купувати препарати з материкової частини України.

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Крим