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"Власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках

Автор: Андрей Козловский

Оккупационные власти Крыма нарушают право жителей полуострова разговаривать на родном для них языке. В частости там запрещают украинский и крымскотатарский языки.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили использовать украинский, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что хоть оккупационная администрация называет крымскотатарский язык одним из официальных языков, реальных возможностей его использования и развития на Крымском полуострове нет.

В Представительстве президента Украины в АР Крым выразили уверенность, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и снова можно будет "говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках".

Напомним, вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Украина планирует обратиться к ЕС для введения новых санкций против Российской Федерации.

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