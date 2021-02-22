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"Влада" Криму забороняє говорити українською і кримськотатарською мовами

Автор: Андрій Козловський

Окупаційна влада Криму порушує право жителів півострова розмовляти рідною для них мовою. В частості там забороняють українську та кримськотатарську мови.

Про це повідомляє прес-служба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

"Окупаційна "влада" Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою", - йдеться у повідомленні відомства.

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