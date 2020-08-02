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"Власти" Крыма передали Чечне землю под строительство детского лагеря в Алуште

Крым, Воскресенье 02 августа 2020 12:23
"Власти" Крыма передали Чечне землю под строительство детского лагеря в Алуште
Фото: "глава" Крыма Сергей Аксенов (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

По информации крымских СМИ, речь идет о территории лагеря "Крымпотребсоюза"

Оккупационная администрация Крыма передала Чечне территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест. Комплект находится у моря.

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, передает ТАСС.

По его словам, "власти" Крыма передала в собственность Чечни здравницу "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

По информации крымских СМИ, речь идет о детском лагере "Крымпотребсоюза", построенном в 1970 году. Еще в сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма своим распоряжением передал объект из собственности Крыма в собственность Чечни.

Напомним, в Севастополе автомобиль въехал в автобус, в результате чего пострадали 14 человек.

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