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"Влада" Криму передала Чечні землю під будівництво дитячого табору в Алушті

Крим, Неділя 02 серпня 2020 12:23
"Влада" Криму передала Чечні землю під будівництво дитячого табору в Алушті
Фото: "глава" Криму Сергій Аксьонов (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

За інформацією кримських ЗМІ, мова йде про території табору "Кримспоживспілки"

Окупаційна адміністрація Криму передала Чечні територію колишньої оздоровниці для будівництва сучасного дитячого табору на більш ніж 450 місць. Комплект знаходиться біля моря.

Про це повідомив міністр праці, зайнятості і соціального розвитку Чечні Усман Баширов, передає ТАСС.

За його словами, "влада" Криму передала у власність Чечні здравницю "на знак зміцнення дружніх відносин з братнім чеченським народом".

За інформацією кримських ЗМІ, мова йде про дитячий табір "Кримспоживспілки", побудованому в 1970 році. Ще у вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Рада міністрів Криму своїм розпорядженням передав об'єкт власності з Криму у власність Чечні.

Нагадаємо, у Севастополі автомобіль в'їхав у автобус, в результаті чого постраждали 14 осіб.

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