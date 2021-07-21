"Власти" Крыма допускают закрытие туристического сезона: названо условие

Оккупанты в Крыму допускают закрытие туристического сезона. Это может произойти, если ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове перевалит через катастрофическую отметку.
Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, пока планов закрывать турсезон нет.
"Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон", - заявил он.
Напомним, оккупанты не будут пускать в отели Севастополя непривитых людей.
Кроме того, оккупационные власти Крыма высказали предположение о введении обязательной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц.
Ранее в оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.