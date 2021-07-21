UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Власти" Крыма допускают закрытие туристического сезона: названо условие

Автор: Анастасия Рокитна

Оккупанты в Крыму допускают закрытие туристического сезона. Это может произойти, если ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове перевалит через катастрофическую отметку.

Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, пока планов закрывать турсезон нет.

"Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон", - заявил он.

Напомним, оккупанты не будут пускать в отели Севастополя непривитых людей.

Кроме того, оккупационные власти Крыма высказали предположение о введении обязательной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 для въезжающих лиц.

Ранее в оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
туризмтуристыКрым