"Влада" Криму допускає закриття туристичного сезону: названо умову

Окупанти в Криму допускають закриття туристичного сезону. Це може статися, якщо ситуація з коронавірусом на окупованому півострові перевалить через катастрофічну позначку.
Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
За його словами, поки планів закривати турсезон немає.
"Якщо ситуація з коронавірусом в Криму перевалить через катастрофічну позначку, доведеться закривати турсезон", - заявив він.
Нагадаємо, окупанти не пускатимуть в готелі Севастополя нещеплених людей.
Крім того, окупаційна влада Криму висловила припущення про введення обов'язкової вакцинації або регулярного тестування на COVID-19 для осіб, які в'їжджають.
Раніше в окупованому Криму зареєстрували новий рекорд по захворюваності коронавірусом.