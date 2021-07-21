"Влада" Криму допускає закриття туристичного сезону: названо умову

Окупанти в Криму допускають закриття туристичного сезону. Це може статися, якщо ситуація з коронавірусом на окупованому півострові перевалить через катастрофічну позначку.

Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

"Якщо ситуація з коронавірусом в Криму перевалить через катастрофічну позначку, доведеться закривати турсезон", - заявив він.

За його словами, поки планів закривати турсезон немає.

Нагадаємо, окупанти не пускатимуть в готелі Севастополя нещеплених людей.

Крім того, окупаційна влада Криму висловила припущення про введення обов'язкової вакцинації або регулярного тестування на COVID-19 для осіб, які в'їжджають.

Раніше в окупованому Криму зареєстрували новий рекорд по захворюваності коронавірусом.