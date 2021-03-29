UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власти Кипра назвали условия для въезда украинцев с 1 апреля

Автор: RBC.UA

Власти Кипра внесли Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд в республику с 1 апреля при соблюдении ряда требований. Прибывающие должны в течение 72 часов до вылета пройти исследование методом ПЦР и представить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом говорится в обнародованном 29 марта перечне Минздрава Кипра.

В документе отмечается, что прибывающие из стран красной зоны, куда вошла и Украина, должны: пройти лабораторное исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и представить отрицательный результат теста. Кроме того, по прибытии в Республику Кипр необходимо пройти лабораторное исследование.

Стоимость обследования прибывающие будут оплачивать сами. Кроме того, после сдачи теста необходимо оставаться в самоизоляции до получения результата.

Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) власти Кипра пересматривают еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране.

Напомним, кипрские власти включили Украину в "серую зону", из которой въезд разрешался только по специальному разрешению. Ранее в распоряжение РБК-Украина поступил документ Министерства туризма Кипра, в котором говорится о том, что Кипр официально открывается для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина.

РБК-Украина писало, в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины поездКипробщество
Читайте также
Украинцев нет среди жертв столкновения поездов в Египте
SkyUp запускает рейсы в Кипр из трех городов Украины
Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда
Прогноз погоды