Власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона

"Устройство теплого пола за счет домового теплоносителя, установка терморегулятора на системах, не приспособленных к этому, увеличение отапливаемых площадей - это и другое влечет за собой недогревы в одних помещениях и перегревы в других", - рассказал он.

Так, по словам директора департамента, одни соседи открывают окна из-за чрезмерного тепла, другие - покупают обогреватели, потому что холодно.

"И решать эту проблему необходимо по правилам добрососедства, осознавая, что проживаем мы в одном многоквартирном доме", - отметил он.

Науменко призвал владельцев квартир не прибегать к самовольному вмешательству в систему, действовать в рамках закона и какие-либо изменения согласовывать с соответствующими коммунальными службами.