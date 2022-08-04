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Власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона

Фото: власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевлян просят не вмешиваться в систему отопления. Это негативно влияет на ее работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрия Науменко.

"Устройство теплого пола за счет домового теплоносителя, установка терморегулятора на системах, не приспособленных к этому, увеличение отапливаемых площадей - это и другое влечет за собой недогревы в одних помещениях и перегревы в других", - рассказал он.

Так, по словам директора департамента, одни соседи открывают окна из-за чрезмерного тепла, другие - покупают обогреватели, потому что холодно.

"И решать эту проблему необходимо по правилам добрососедства, осознавая, что проживаем мы в одном многоквартирном доме", - отметил он.

Науменко призвал владельцев квартир не прибегать к самовольному вмешательству в систему, действовать в рамках закона и какие-либо изменения согласовывать с соответствующими коммунальными службами.

Как сообщалось, ранее украинцам посоветовали подготовиться к зиме. В частности, стоит прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон.

Подробнее об отопительном сезоне в Украине этой зимой - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев