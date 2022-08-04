RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влада Києва звернулася до мешканців через опалювальний сезон

Фото: влада Києва звернулася до мешканців через опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Киян просять не втручатися в систему опалення. Це негативно впливає на її роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитра Науменка.

"Влаштування теплої підлоги за рахунок будинкового теплоносія, встановлення терморегулятора на системах, що не пристосовані до цього, збільшення опалювальних площ - це та інше спричиняє недогріви в одних помешканнях і перегріви в інших", - розповів він.

Так, за словами директора департамента, одні сусіди відчиняють вікна через надмірне тепло, інші - купують обігрівачі, бо холодно.

"І вирішувати цю проблему необхідно за правилами добросусідства, усвідомлюючи, що проживаємо ми в одному багатоквартирному будинку", - зазначив він.

Науменко закликав власників квартир не вдаватись до самовільного втручання в систему, діяти в рамках закону і будь-які зміни погоджувати з відповідними комунальними службами.

Як повідомлялося, раніше українцям порадили підготуватися до зими. Зокрема варто припинити регулювати температуру в будинках шляхом відкриття вікон.

Детальніше про опалювальний сезон в Україні цієї зими - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ