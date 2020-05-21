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Власти Киева исключают рост тарифов на холодную воду

Новости » Общество     21.05.2020 - 12:30
Власти Киева исключают рост тарифов на холодную воду
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил, что городские власти не позволять поднять тарифы на 19%

Киевская власть исключает возможность повышения тарифов на холодную воду и водоотведение. Таким образом, столичному водоканалу не позволят поднять цены на 19% с 2021 года.

Об этом на брифинге заявил городской голова Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Киевский мэр отметил недопустимость повышения тарифов при снижении платежеспособности людей.

"Мы не позволим поднять тарифы на холодную воду и водоотведение. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда действуют ограничения, поднимать цену на жизненно необходимую услугу недопустимо", - заявил Кличко.

Он напомнил, что "Киевводоканал" сообщил о планах поднять тарифы еще на 19% с 2021 года.

"Мы понимаем, что цены на услуги формируются из объективных показателей… Но мы должны учитывать и на платежеспособность людей, которая снизилась из-за карантинных мер", - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевводоканал" намерен поднять тарифы на холодную воду, и кубометр будет стоить 27,35 гривен вместо 22,99 гривен. При этом уточнялось, что решение по повышению тарифов еще не окончательное, вопрос вынесен на обсуждение, а предложения и замечания принимаются до 25 мая.

Отметим, Верховная рада приняла за основу закон о новых договорах о предоставлении коммунальных услуг. В частности, планируется введение публичных договоров, что позволит избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с заключением договоров в письменной форме.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Киевтарифывода
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