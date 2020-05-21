Влада Києва виключає зростання тарифів на холодну воду

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко заявив, що міська влада не дозволить підняти тарифи на 19%

Київська влада виключає можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Таким чином, столичному водоканалу не дозволять підняти ціни на 19% з 2021 року.

Про це на брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Київський мер наголосив на неприпустимості підвищення тарифів при зниженні платоспроможності людей.

"Ми не дозволимо підняти тарифи на холодну воду і водовідведення. У ситуації, коли Україна і Київ борються з пандемією, коли діють обмеження, піднімати ціну на життєво необхідну послугу неприпустимо", - заявив Кличко.

Він нагадав, що "Київводоканал" повідомив про плани підвищити тарифи ще на 19%, з 2021 року.

"Ми розуміємо, що ціни на послуги формуються з об'єктивних показників... Але ми повинні враховувати і на платоспроможність людей, яка знизилася через карантинні заходи", - підкреслив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київводоканал" має намір підняти тарифи на холодну воду, і кубометр буде коштувати 27,35 гривень замість 22,99 гривень. При цьому уточнювалося, що рішення щодо підвищення тарифів ще не остаточне, питання винесено на обговорення, а пропозиції і зауваження приймаються до 25 травня.

Зазначимо, Верховна рада прийняла за основу закон про нові договори про надання комунальних послуг. Зокрема, планується введення публічних договорів, що дозволить уникнути додаткових фінансових витрат, пов'язаних з укладанням договорів у письмовій формі.

Автор: Іван Петров