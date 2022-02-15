Власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты

Правительство Канады применило Закон о чрезвычайных ситуациях, чтоб прекратить протесты. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к народу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джастина Трюдо.
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Отметим, что Закон о ЧС в Канаде "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместными в обычное время", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.
Напомним, что в Канаде полиция разогнала протестующих, чтоб освободить мост на границе с США. Во время разгона задержали 30-40 человек.