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Власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты

Автор: Наталья Скороход

Правительство Канады применило Закон о чрезвычайных ситуациях, чтоб прекратить протесты. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джастина Трюдо.

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Отметим, что Закон о ЧС в Канаде "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместными в обычное время", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

Напомним, что в Канаде полиция разогнала протестующих, чтоб освободить мост на границе с США. Во время разгона задержали 30-40 человек.

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Канада