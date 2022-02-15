Влада Канади застосувала Закон про НС, аби припинити протести

Уряд Канади застосував Закон про надзвичайні ситуації, щоб припинити протести. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Джастіна Трюдо.
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Зазначимо, що Закон про НС в Канаді "приймати спеціальні тимчасові заходи, які можуть бути недоречними в звичайний час", щоб впоратися з надзвичайною ситуацією.
Нагадаємо, що у Канаді поліція розігнала протестувальників, щоб звільнити міст на кордоні з США. Під час розгону затримали 30-40 осіб.