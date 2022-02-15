RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Влада Канади застосувала Закон про НС, аби припинити протести

Автор: Наталья Скороход

Уряд Канади застосував Закон про надзвичайні ситуації, щоб припинити протести. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у зверненні до народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Джастіна Трюдо.

"

Зазначимо, що Закон про НС в Канаді "приймати спеціальні тимчасові заходи, які можуть бути недоречними в звичайний час", щоб впоратися з надзвичайною ситуацією.

Нагадаємо, що у Канаді поліція розігнала протестувальників, щоб звільнити міст на кордоні з США. Під час розгону затримали 30-40 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада