Власти Израиля согласились разместить сирийские войска у своей границы

Армия возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем

Израиль не будет препятствовать размещению сирийской армии у своей границы. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Сообщается, что власти Израиля пришли к консенсусу, что сирийская армия возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем.

При этом отмечается, что иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля.

Кроме того, Иран и шиитская группировка "Хезболла" не будут допущены к контролю над южной Сирией.

Как известно, район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Напомним, 29 мая сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны.