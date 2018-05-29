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Интервью

Власти Израиля согласились разместить сирийские войска у своей границы

НовостиОбщество    29.05.2018 - 11:36
Иллюстративное фото (idf.il)
Иллюстративное фото (idf.il)

Армия возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем

Израиль не будет препятствовать размещению сирийской армии у своей границы. Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Сообщается, что власти Израиля пришли к консенсусу, что сирийская армия возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем.

При этом отмечается, что иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля.

Кроме того, Иран и шиитская группировка "Хезболла" не будут допущены к контролю над южной Сирией.

Как известно, район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Напомним, 29 мая сообщалось, что армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны.

Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа, часть ракет перехвачена МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу
Теги публикации: Израиль, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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