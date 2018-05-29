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Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа, часть ракет перехвачена

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 08:49
Фото: израильская армия (idfblog.com)
Фото: израильская армия (idfblog.com)

Армия обороны Израиля заявила о "шквале ракет" из сектора Газа

Армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Об этом говорится в сообщении военного ведомства Израиля в Twitter.  

"Несколько минут назад сработали сирены в региональных советах Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев. После сообщений о воздушной тревоге, которые звучали сегодня утром, в секторе Газа в ряде других мест в Израиле был обнаружен шквал снарядов. Было сделано несколько перехватов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа. Издание Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором. По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире сооружение такого рода. Он считает, что барьер заблокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря.

 

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, ракета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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