Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа, часть ракет перехвачена

Армия обороны Израиля заявила о "шквале ракет" из сектора Газа

Армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны. Об этом говорится в сообщении военного ведомства Израиля в Twitter.

"Несколько минут назад сработали сирены в региональных советах Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев. После сообщений о воздушной тревоге, которые звучали сегодня утром, в секторе Газа в ряде других мест в Израиле был обнаружен шквал снарядов. Было сделано несколько перехватов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Following reports of sirens that sounded earlier this morning, a barrage of projectiles were identified from the Gaza Strip at a number of locations in Israel. Several intercepts were made. The details are being reviewed — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа. Издание Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором. По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире сооружение такого рода. Он считает, что барьер заблокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря.