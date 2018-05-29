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Інтерв'ю

Влада Ізраїлю погодилась розмістити сирійські війська у свого кордону

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 11:36
Ілюстративне фото (idf.il)
Ілюстративне фото (idf.il)

Армія візьме під контроль південну Сирію до кордону з Ізраїлем

Ізраїль не буде перешкоджати розміщенню сирійської армії  у свого кордону. Про це повідомляє ізраїльська газета Jerusalem Post.

Повідомляється, що влада Ізраїлю прийшла до консенсусу, що сирійська армія візьме під контроль південну Сирію до кордону з Ізраїлем.

При цьому наголошується, що іранські військові частини не повинні дислокуватися поблизу північного кордону Ізраїлю.

Крім того, Іран та шиїтське угруповання "Хезболла" не будуть допущені до контролю над південною Сирією.

Як відомо, район у ізраїльсько-сирійській демаркаційній лінії входить в зону деескалації, яка була створена в 2017 році за домовленістю Росії, США та Йорданії.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни.

Ізраїль заявив про ракетну атаку з сектора Газа, частину ракет перехоплено МВС Ізраїлю підтвердило надання громадянства Абрамовичу
Теги публікації: Ізраїль, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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