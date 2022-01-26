Власти Италии рекомендовали бизнесу отказаться от беседы с Путиным, -  La Repubblica

Правительство Италии попросило бизнес отказаться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую рекондацию власти сделали на фоне роста напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на La Repubblica.
Источник уточнил, что правительство премьера Марио Драги сделало соответствующий запрос из-за текущей международной обстановки.
"Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению в Украину", - пишет издание.
В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.
В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 26 января в режиме видеоконференции проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний.
Участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
Ранее сообщалось, что США предлагают ограничить сырьевой экспорт России в случае вторжения в Украину, экономический ущерб от таких действий оцениваются в 50 млрд долларов.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.