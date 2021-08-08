Лесные пожары могут охватить Италию: власти страны предупредили население

В Италии на следующей неделе температура воздуха может превысить отметку в +40 градусов. В связи с этим глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо предупредил о повышенном риске возникновения пожаров и призвал граждан к бдительности и осторожности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Температуры, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, требуют самого пристального внимания. Необходимо избегать любого поведения, которое может спровоцировать пожары, и своевременно сообщать даже о небольших возгораниях", - заявил глава Департамента гражданской защиты.
Издание отмечает, что 10 и 11 августа в некоторых районах Сицилии и Сардинии воздух может прогреться до +45 градусов.
В воскресенье в Риме, в Бари, в Катании, в Палермо и в Риети действует "оранжевое" предупреждение из-за жары.
Напомним, 27 июля в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия.