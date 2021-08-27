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Власти Италии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Автор: Артур Родивилов

Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами. Из-за них пострадали южные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный дворец Киджи.

Режим ЧС на полгода вводится также в трех провинциях Ломбардии из-за "метеорологических явлений, произошедших в период с 3 июля по 8 августа 2021 года". Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.

"Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия", - указывается в документе.

Напомним, в американском штате Калифорния вспыхнули новые пожары. Огонь приближается к Лос-Анджелесу.

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