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В Калифорнии вспыхнули новые лесные пожары: огонь приближается к Лос-Анджелесу

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Лос-Анджелес, Четверг 26 августа 2021 10:59
В Калифорнии вспыхнули новые лесные пожары: огонь приближается к Лос-Анджелесу Фото: в Калифорнии горят леса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Калифорния вспыхнули новые пожары. Огонь приближается к Лос-Анджелесу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Los Angeles Times.

Огонь быстро распространяется: менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домам.

Эвакуировали уже тысячу людей.

Чтобы потушить огонь, работает пожарный самолет, огонь заливают с воздуха.

Фото: в Калифорнии горят леса (GettyImages)

Спасатели говорят, что возгорание под контролем. Однако, опасаются новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды.

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