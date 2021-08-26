В Калифорнии вспыхнули новые лесные пожары: огонь приближается к Лос-Анджелесу
Фото: в Калифорнии горят леса (GettyImages)
В американском штате Калифорния вспыхнули новые пожары. Огонь приближается к Лос-Анджелесу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Los Angeles Times.
Огонь быстро распространяется: менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домам.
Эвакуировали уже тысячу людей.
Чтобы потушить огонь, работает пожарный самолет, огонь заливают с воздуха.
Фото: в Калифорнии горят леса (GettyImages)
Спасатели говорят, что возгорание под контролем. Однако, опасаются новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды.