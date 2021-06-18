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Власти Гвинеи объявят о прекращении вспышки Эболы в субботу, - ВОЗ

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Женева, Пятница 18 июня 2021 16:28
Власти Гвинеи объявят о прекращении вспышки Эболы в субботу, - ВОЗ Фото: вакцинация от Эболы в Гвинее (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Гвинеи объявят о прекращении вспышки Эболы в субботу, 19 июня. Победить инфекцию удалось остановить за четыре месяца благодаря массовой вакцинации жителей страны.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

"Благодаря урокам, извлеченным из этой вспышки (Эболы - ред.), и новым средствам, включая вакцины, Гвинее удалось сдержать вспышку всего за четыре месяца и предотвратить ее распространение за пределы своих границ. Около 11 тысяч человек были вакцинированы против Эболы», - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что работа по борьбе с Эболой в Гвинее еще далека от завершения. "Мы должны продолжать поддерживать выздоровевших и следить за их состоянием", - добавил Гебреисус.

Напомним, в середине февраля 2021 Гвинеи объявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Также о вспышке опасной инфекции объявили в Демократической Республике Конго. Через неделю в этих странах началась массовая вакцинация населения.

Эбола - вирусное заболевание, которое очень быстро распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

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Эбола Гвинея Вакцинация
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