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Влада Гвінеї оголосить про припинення спалаху Еболи в суботу, - ВООЗ

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Женева, П'ятниця 18 червня 2021 16:28
Влада Гвінеї оголосить про припинення спалаху Еболи в суботу, - ВООЗ Фото: вакцинація від Еболи в Гвінеї (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Гвінеї оголосять про припинення спалаху Еболи у суботу, 19 червня. Перемогти інфекцію вдалося зупинити за чотири місяці завдяки масовій вакцинації жителів країни.

Про це в ході прес-конференції повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

"Завдяки урокам, витягнутим з цього спалаху (Еболи - Ред.), і новим засобам, включаючи вакцини, Гвінеї вдалося стримати спалах всього за чотири місяці і запобігти його поширенню за межі своїх кордонів. Близько 11 тисяч осіб були вакциновані проти Еболи», - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що робота по боротьбі з Еболою в Гвінеї ще далека від завершення. "Ми повинні продовжувати підтримувати тих, хто одужав і стежити за їх станом", - додав Гебреісус.

Нагадаємо, в середині лютого 2021 року оголосило про епідемію Еболи на південному сході країни. Також про спалах небезпечної інфекції оголосили в Демократичній Республіці Конго. Через тиждень в цих країнах почалася масова вакцинація населення.

Ебола - вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється і характеризується важким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.

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Эбола Гвинея Вакцинація
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