Влада Гвінеї оголосить про припинення спалаху Еболи в суботу, - ВООЗ

"Завдяки урокам, витягнутим з цього спалаху (Еболи - Ред.), і новим засобам, включаючи вакцини, Гвінеї вдалося стримати спалах всього за чотири місяці і запобігти його поширенню за межі своїх кордонів. Близько 11 тисяч осіб були вакциновані проти Еболи», - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що робота по боротьбі з Еболою в Гвінеї ще далека від завершення. "Ми повинні продовжувати підтримувати тих, хто одужав і стежити за їх станом", - додав Гебреісус.